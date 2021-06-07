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  4. 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

07.06.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, yeğeni B.U. (12) adlı kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca M.U. (26), 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl Ağustos ayında, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, katıldığı düğünde yeğeni B.U. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur B.U. yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.U.’yu ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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