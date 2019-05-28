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12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.

12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.D. isimli uyuşturucu satıcısı Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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