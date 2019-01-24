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12 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 01:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ve 21 ayrı suç kaydı olan T.Ç., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda Ankara’da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ekipler yapılan çalışma neticesinde, evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin kamera kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ile 21 ayrı suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi. Ekiplerin 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği operasyonda U.A. ile T.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında 2 bin 229 TL, akıllı telefon, 4 tuşlu telefon, 5 altın yüzük, 3 altın bileklik, 3 gümüş küpe, sırt çantası, tornavida, eldiven ve levye ele geçirildi. Evlerinde yapılan aramalarda 33 farklı markaya ait kol saati, 2 köstekli saat, 15 tespih, 13 bakır süs eşyası, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük, 12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 4 altın kolye, 2 altın zincir, 2 altın bileklik, 5 alyans yüzük, 22 çift küpe, 12 kolye ucu, altın yüzük, fotoğraf makinesi, televizyon, 5 sırt çantası, 2 tabanca ve 17 fişek bulundu.

12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, 14 ayrı suç kaydı ve 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. T.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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