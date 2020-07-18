HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 yıl önce şehit edilen Serdar Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

12 yıl önce şehit edilen Serdar Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

Samsun'da 2008 yılında bir uzman çavuşun, hırsızlık zanlılarını yakalamak isterken açılan ateş sonucu şehit edilmesi olayının sanıklarından biri olan, 8 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

12 yıl önce şehit edilen Serdar Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, 2013 yılından bu yana firari olarak aranan M.İ.'nin yerini tespit etti.

Ekipler, M.İ'nin Beykoz'da Tokatköy Mahallesi Doğu Kapısı Caddesi'ndeki bir iş yerine gelip gittiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Uzman Çavuş Serdar Dağ'ın şehit edilmesi olayına karışan 3 sanıktan biri olan ve 8 farklı suçtan aranan, ayrıca hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.İ. gözaltına alındı.

Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından da kaydı bulunan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Kahramanmaraş bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden olduKahramanmaraş bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu
MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Diğer Haberler
18 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı

Sayaç okuyan görevli pitbulların saldırısına uğradı

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

Kahramanmaraş bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu

Kahramanmaraş bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

Fransa donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Boğaz'dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.