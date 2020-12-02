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  4. 12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

02.12.2020 18:40 | Son Güncelleme:
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12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Mersin’de 12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk’un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olası kast ile Cuma Çabuk’un (30) öldürülmesi olayını aydınlattı. 3 Nisan 2008 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatı kaybetmiş, jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Cuma Çabuk’un, H.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya C.D. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını belirledi.

Emniyetin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şahıslardan H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (İHA)

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