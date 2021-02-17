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12 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine müebbet hapis

17.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 12 yıl önce iş adamını darp ederek öldüren ve dosyanın yeniden açılması sonrasında yakalanan 3 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1 kişiye ise 7 yıl hapis cezası verildi.Olay, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’de 12 yıl önce iş adamını darp ederek öldüren ve dosyanın yeniden açılması sonrasında yakalanan 3 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1 kişiye ise 7 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Aydın Koçarslan, darp edilerek hayatını kaybetti. Cinayetin ardından 3 ay sonra gözaltına alınan Aydın Koçarslan’ın şirketin muhasebeci Bahattin Ardahan Arda, hakkında cinayetin faili olduğu iddiası ile dava açıldı. Davada Ardahan Arda delil yetersizliği sebebi ile beraat etti. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni deliller ışığında Bahattin Ardahan Arda, Kayhan Karagülle, Behçet Ahmet Yetişken, Fatih Gürses’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kayhan Karagülle, Behçet Ahmet Yetişken ve Fatih Gürses emniyette verdikleri ifadesinde, Bahattin Ardahan Arda’nın şirket kasasından zimmetine para geçirdiğini ve daha sonra iş adamının darp ederek öldürdüklerini itiraf etti. Bahattin Ardahan Arda ise ifadesinde olayı hatırlamadığını iddia etti.

12 yıllık cinayet davasında yargılanan sanıklar hakkında karar verildi
Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanıklardan Kayhan Karagülle, Behçet Ahmet Yatişken ve Fatih Gürses hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan, Bahattin Ardahan Arda hakkında ise daha önce hakkında açılan davadan beraat etmesi sebebi ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan dava açıldı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, karar duruşması ile devam etti. Sanıklar Bahattin Ardahan Arda., Kayhan Karagülle ve Behçet Ahmet Yetişken duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılırken, avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, daha önce verdikleri savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti.

3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Daha sonra mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Sanıklardan Kayhan Karagülle, Behçet Ahmet Yetişken ve Fatih Gürses, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezası mahkeme heyeti tarafından müebbet hapis cezasına indirildi. Üç sanık hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıl 11’er ay hapis cezası verildi. Bahattin Ardahan Arda ise ‘kişiyi hürriyetinden bırakma’ suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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