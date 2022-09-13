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  4. 12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında poz verdi

12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında poz verdi

13.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu'nun ardından 12 yıl sonra aynı projede buluşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat çiftinin setinden kareler yayınlandı. Çekimleri New York'ta yapılan İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında poz verdi

2008 yılında başrolünde yer aldıkları "Aşk-ı Memnu" dizisiyle gönüllerde taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yine bir araya geldi. Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimleri başladı.

FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Beren Saat'in Serin, Kıvanç Tatlıtuğ'un da Mehmet karakterini oynadığı filmin New York'ta yapılan çekimlerinden kareler geldi. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verildi.

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YORUM YAĞIYOR

Çiftin kısa sürede 300 bin fazla beğeni alan pozları sosyal medyada da gündem oldu. İkiliyi 12 yıl sonra bir arada gelen binlerce sosyal medya kullanıcısı "Bu ikiliyi özlemişiz" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ gönül karakteri
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