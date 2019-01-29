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12 yıl sonra bir Vali, Ovacık’a karayolu ile gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Tunceli’nin teröristlerden temizlenmesi ile Vali Tuncay Sonel, 12 yıl sonra Ovacık’a karayolu ile giden vali oldu.

Tunceli’nin teröristlerden temizlenmesi ile Vali Tuncay Sonel, 12 yıl sonra Ovacık’a karayolu ile giden vali oldu. Vali Sonel, 15 yılın ardından da daha önce Pülümür’e karayolu ile gitmişti.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerife Kara ile birlikte karayolu ile Ovacık’a gitti. 2004-2007 yılları arasında kentte görev yapan Vali Mustafa Erkal’ın son olarak 2006 yılında karayolu ile gittiği bilinen Ovacık’a, 12 yılın ardından Vali Tuncay Sonel, karayolunu kullanmış oldu.Tunceli’de güvenlik güçlerinin son 2 yılda yaptığı başarılı operasyonlarda 237 terörist etkisiz hale getirilmiş ve bir çok sığınak ile barınak imha edilmişti.
İlçeye giden Vali Sonel ve beraberindekiler ilk önce Ovacık Kayak Merkezi’nde sporcu ve kış tatilini geçirenlerle bir araya geldi. Tesiste incelemelerde bulunan Sonel,sporcuların hazırladığı kayak gösterisini izledi.
Kaymakam Selçuk Haskırış’ı ziyaret edip, Ovacık’ın genel durumu hakkında bilgi de alan Vali Sonel adliye,İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığına geçti.

"Tunceli huzur ve turizm şehri"
Jandarma ve Polis Özel Harekat personeli ile bir araya gelen Vali Sonel,"Kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız teröristlerle mücadelede büyük başarılar elde etti. Hakikaten artık Tunceli bir huzur şehri, turizm şehri. Ben bu vesile ile tüm kahramanlarımızı kutluyorum. Allah razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin"ifadelerini kullandı.
Esnaflardan alış veriş yapan, vali Sonel, karşılaştığı çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.
Her fırsatta ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Sonel, “Sık sık ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kalitede hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz. Ovacık ilçemiz, yaz aylarında olduğu gibi kışın da çok güzel ve oldukça canlı. Özellikle kayak tesisimizde yerli ve yabacı turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Herkesi Ovacık’a kayak yapmaya davet ediyoruz"dedi.

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