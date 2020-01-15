12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!

Japonya'da isminin Wei Wei olduğu öğrenilen bir Çinli, 4 kişilik bir aileyi öldürmekten ötürü idam cezasına çarptırıldı.

Japonya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wei'nin söz konusu cinayetleri 2003 yılının ortalarında iki Çinli suç ortağıyla birlikte işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Wei'nin suçunu kabul ettiği öğrenilirken, Çin'e kaçan iki suç ortağının Çinli yetkililerce yakalandığı, birinin idamla, diğerinin ise müebbet hapisle cezalandırıldığı öğrenildi.

Japonya, idam cezası uygulayan 7 ülkeden biri ve idam cezası halkın çoğunluğu tarafından da destekleniyor.

Japonya'daki idam cezaları ise asma yöntemiyle yapılıyor ve suçlulara ne zaman idam edilecekleri infaz sabahına kadar açıklanmıyor.

Öte yandan, Japonya'da halihazırda idam bekleyen 120 suçlunun olduğu biliniyor.

Geçen sene infaz edilen 15 idam cezası ise birlikte de, on yıl içerisinde Japonya'da ulaşılan en yüksek idam cezası sayısına ulaşıldı.

İdam edilenler arasında, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995'te bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü sarin gazı saldırısını düzenleyen Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatının 6 üyesi de bulunuyor.

