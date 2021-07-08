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12 yıl sonra kavuştuğu evladının acısıyla yıkıldı

08.07.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da aracını park ederken, aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızını fark edemeyen baba, kızına çarptı. Küçük çocuk hayatını kaybederken, ailenin ise evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenildi.

12 yıl sonra kavuştuğu evladının acısıyla yıkıldı

İstanbul’dan Ordu’nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi’ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen bir vatandaş, evinin önünde öğle saatlerinde aracını park ederken aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep’i fark edemeyerek, ölümüne sebep oldu.

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Ünal B., bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, olayın bir başka dramatik yönü daha ortaya çıktı.

12 YIL SONRA EVLAT SAHİBİ OLMUŞLARDI

Evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenilen ailenin biricik kızlarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu
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