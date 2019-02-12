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12 yıl sonra mezarlarına ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesinde 12 yıl önce baraj sularının altına kalan köy mezarlığı, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra mezarlığa giden köy sakinleri, yakınlarının kemikleriyle karşılaştılar.

Hafik ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle Pusat Özen içme suyu ve sulama barajının kapakları açıldı. Kapaklarının açılması ve su seviyesinin düşmesiyle baraj sularının altına kalan Maden köyündeki elektrik direkleri su yüzüne çıktı.

12 yıl sonra mezarlarına ulaştılar

12 yıl önce baraj su toplayınca köy mezarlığı barajın içerisinde bir adacık olarak kalmıştı.
Yüzme bilmeyen ve suda kullanılacak ulaşım aracı bulunmayan köylüler, 12 yıl boyunca mezarlarını yerinde ziyaret edememişti.
Köy sakinleri göl kenarına giderek mezarlarına Fatiha okuyordu. Kapakların açılması ve suların çekilmesiyle köy sakinleri mezarlığa yaya olarak gitme imkanı buldu.
12 yıl sonra yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerinde ise gördükleri yakınlarının kemik parçaları oldu.
Alanyurt köyü sakinlerinden Abdulvahap Karagöz, 12 yıl sonra mezarlara gidebildiklerini belirterek, “12 yıl önce baraj su toplayınca mezarlar gölün ortasında kaldı. Yüzme bilmediğimiz için mezarlara gidemedik. Köyümüze bir imam atanmıştı. O yüzme biliyordu. O yüzerek geçmişti.
Geçtiğimiz günlerde barajın kapakları açıldı. Su seviyesi düşünce yala olarak mezarlara gidebildik. Suyun altında kalan mezarlar, dağılmış kemikler ortaya çıkmıştı. Onları toparlayıp yeniden gömdük” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Hafik

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