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12 yıl sonra nakille diyalizden kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 12 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle diyalize bağlı yaşayan, daha önce 6 kez böbrek çıkmasına karşın, kan ve doku testleri uygun olmadığı için organ nakil merkezlerinin kapısından dönen Arif Kızık (52), 7'nci denemede nakille sağlığına kavuştu.  Çan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Arif Kızık'ın böbrekleri, hipertansiyona bağlı olarak iflas etti.

12 yıl sonra nakille diyalizden kurtuldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 12 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle diyalize bağlı yaşayan, daha önce 6 kez böbrek çıkmasına karşın, kan ve doku testleri uygun olmadığı için organ nakil merkezlerinin kapısından dönen Arif Kızık (52), 7'nci denemede nakille sağlığına kavuştu.
Çan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Arif Kızık'ın böbrekleri, hipertansiyona bağlı olarak iflas etti. 12 yıldır diyalize giren Arif Kızık, 1,5 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Arif Kızık'a İstanbul'da 3, Çanakkale'de 3 olmak üzere toplam 6 kez böbrek nakil sırası geldi. Ancak doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemedi.
13 Eylül günü Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından organları bağışlandı. Operasyonla ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirilen sol böbrek, böbrek nakil sırası gelen Arif Kızık'a, yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca nakledildi. 7'nci denemede gerçekleştirilen nakil ile yüzü gülen Arif Kızık, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Arif Kızık'ın ameliyat sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu.
'BİR ORGAN, BİR HAYATTIR'
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Arif Kızık'ın 7'ncisinde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ameliyat sonrası Arif Bey'in durumu iyi. İdrar çıkışı 3 litrenin üzerinde. Kreatin değerleri ve böbrek fonksiyonu değerleri tamamen normal seviyeye inmiş durumda. Böbrek nakli hayat kurtaran bir işlemdir. Diyaliz geçici bir tedavi yöntemidir. En iyi diyaliz makinesi bile böbrek fonksiyonunun ancak onda birini yerine getirmektedir. Özellikle yakınları vefat eden kişilerin organlarını bağışlamalarını rica ediyorum. Çünkü bir organ, bir hayattır. Ve maalesef ki böbrek yetmezliği olan hastaların yüzde 50'si, 5 yıl içinde hayatını kaybetmektedir" dedi.
'HAYATIMI DAHA RAHAT YAŞAYACAĞIM'
Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Arif Kızık ise, "12 yıl boyunca büyük sıkıntılar çektik. Tedavi süresince organ nakil merkezlerine gidip, gelmek konusunda sıkıntılar yaşadık. Böbrek nakli olduktan sonraki durumum iyi, Allah'a şükür sağlığıma kavuştum. Bundan sonra inşallah hayatımı daha rahat yaşayacağım. Organ nakil Merkezi ekibine de sağlığıma kavuşturdukları için teşekkür ederim" diye konuştu.

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