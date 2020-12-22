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  4. 12 yıl sonra tekrar açılan cinayet davasında 4 sanığın karar duruşması ertelendi

12 yıl sonra tekrar açılan cinayet davasında 4 sanığın karar duruşması ertelendi

22.12.2020 18:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 12 yıl önce öldüren iş insanı Aydın Koçarslan’ın karar beklenen davasında duruşma yine ertelendi.Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü meydana geldi.

Kocaeli’de 12 yıl önce öldüren iş insanı Aydın Koçarslan’ın karar beklenen davasında duruşma yine ertelendi.
Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi Aydın Koçarslan 4 şahıs tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Cinayetin ardından 3 ay sonra gözaltına alınan şirketin muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan’ın yanında olduğunu, kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni deliller ışığında Bahattin A.A., K.K., B.A.Y. ve F.G. gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslar hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar soruşturma başlatılarak, şahıslar cezaevine gönderildi.
Tutuklanan sanıklar hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığı ile bulundukları cezaevlerinden katılırken, sanık avukatlardan Kureyş Bilgiç’in rahatsızlığı sebebiyle davaya katılamadığı için karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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