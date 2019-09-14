12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynundan beynine giden sinir dokusu hasar gören ve bu nedenle ellerinde titreme olan Yücel Kayatepe (40), üzerine yemek dökmeden karnını doyuramaz oldu. Anne babasının yemek yedirdiği Kayatepe, sosyal medyadan durumunu gören doktorun ücretsiz yaptığı operasyonla bu sorunundan kurtuldu.

Bir tekstil fabrikasında 12 yıl önce şef olarak çalışan Yücel Kayatepe'nin hayatı, geçirdiği trafik kazasıyla tamamen değişti. Kayatepe, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kayatepe'nin, boynundan beynine giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü anlaşıldı. Sinir dokusunun hasar görmesi sonucu Kayatepe'nin iki elinde de, tıp dilinde 'esansiyel tremör' olarak bilinen titreme başladı. Genel tedavisi tamamlanan Kayatepe, kazadan bir süre sonra taburcu oldu. Ancak elinde titreme nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. 10 yıl önce; Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, Kayatepe'nin titremesinin giderilmesi için ameliyatla beynine pil takıldı. Operasyon çare olmadı, titreme giderilemedi. İkinci ameliyatı ise sigorta karşılamadığı için tekrar ameliyat olamayan Kayatepe, ellerinde titremeyle yaşamak zorunda kaldı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Hayatı alt üst olan Kayatepe, işini kaybetti. Yüzde 55 engelli hale gelince, malulen emekli oldu. Elleri titrediği için kaşığı güçlükle tutan Kayatepe, üzerine yemek dökmeden yiyemez oldu. Kendi başına beslenemeyen Kayatepe'yi, 12 yıl boyunca annesi ve babası doyurdu. Bu duruma katlanamaz hala gelen Kayatepe, bir çare bulunması ümidiyle, yaşadıklarının video görüntüsünü yakınlarına çektirip, Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na gönderdi. Video grubun sayfasında yayınlanınca, 1 milyonun üzerinde izlendi ve binlerce yorum aldı. Videoyu izleyen İstanbul'daki özel hastanede görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba ulaşıp 35 bin TL maliyeti olan ameliyatı, ücretsiz yapacağını söyledi. Haberi alan Kayatepe, grup tarafından İstanbul'a gönderildi. Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla Kayatepe'nin beynine yeni bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki titreme büyük oranda azalan Kayatepe, ilk yemeğini grup yöneticileriyle birlikte yedi.

12 YIL SONRA KAŞIK TUTUP İLK YEMEĞİNİ KENDİ YEDİ

Ameliyattan sonra Denizli'ye dönen Yücel Kayatepe, Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'nca restorana yemeğe götürüldü. Restoranda 12 yıl sonra eline kaşık alan Kayatepe, elleri titremeden kendi başına önce çorbasını içti, sonra yemeğini yedi. Yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade eden Yücel Kayatepe, "Kaza sonrası ellerim titrediği için yemek yiyemez hale geldim. Kaşığı aldığımda elim titrediği için hep üzerime döküyordum. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum. Yaşadım mutluluk tarif edilemez" dedi.

Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'nun yöneticisi Yüksel Güler ise, Kayatepe'nin kendi videosunu gönderip, yardım istediğini belirterek, "Yemek yiyemediği videoyu bize gönderdiğinde, hemen paylaştık. Biz de hastalığına videoyu paylaşarak çare bulmak istedik, öyle de oldu. Rekor düzeyde paylaşım oldu. 1 milyon kişinin üzerinde izlenme oldu, binlerce yorum aldı. Vidoyu izleyen Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bize ulaşarak ameliyatı yapacağını söyleyince hepimiz mutlu olduk. 12 yıl sonra kaşık tutarak yemeğini kendisi yiyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.