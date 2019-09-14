12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi

DENİZLİ'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynundan beynine giden sinir dokusu hasar gören 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, ellerinin titremesi nedeniyle üzerine yemek dökmeden karnını doyuramaz oldu. Bu nedenle anne babasının adeta bir çocuk gibi yemek yedirdiği Kayatepe, sosyal medyadan durumunu gören bir doktorun ücretsiz yaptığı operasyonla bu sorunundan kurtuldu.

Bir tekstil fabrikasında 12 yıl önce şef olarak çalışan Yücel Kayatepe'nin hayatı, geçirdiği bir trafik kazasıyla tamamen değişti. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Kayatepe, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kayatepe'nin, boynundan beynine giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü anlaşıldı. Sinir dokusunun hasar görmesi sonucu Kayatepe'nin iki elinde de, tıp dilinde 'esansiyel tremör' olarak bilinen titreme başladı. Genel tedavisi tamamlanan Kayatepe, kazadan bir süre sonra taburcu oldu. Ancak elinde titreme nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. 10 yıl önce; Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, Kayatepe'nin titremesinin giderilmesi için ameliyatla beynine pil takıldı. Operasyon çare olmadı, titreme giderilemedi. İkinci ameliyatı ise sigorta karşılamadığı için tekrar ameliyat olamayan Kayatepe, ellerinde titremeyle yaşamak zorunda kaldı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Hayatı alt üst olan Kayatepe, işini kaybetti. Yüzde 55 engelli hale gelince, malulen emekli oldu. Elleri titrediği için kaşığı güçlükle tutan Kayatepe, üzerine yemek dökmeden yiyemez oldu. Kendi başına beslenemeyen Kayatepe'yi, 12 yıl boyunca annesi ve babası adeta çocuk gibi doyurdu. Bu duruma katlanamaz hala gelen Kayatepe, bir çare bulunması ümidiyle, yaşadıklarının video görüntüsünü yakınlarına çektirip, Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na gönderdi. Video grubun sayfasında yayınlanınca, 1 milyonun üzerinde izlendi ve binlerce yorum aldı. Videoyu izleyen İstanbul'daki özel bir hastanede (Okan Üniversitesi Hastanesi) görevili Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba ulaşarak 35 bin lira maliyeti olan ameliyatı, ücretsiz yapacağını söyledi. Haberi alan Kayatepe, grup tarafından İstanbul'a gönderildi. Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla Kayatepe'nin beynine yeni bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki titreme büyük oranda azalan Kayatepe, ilk yemeğini grup yöneticileriyle birlikte yedi.

12 YIL SONRA KAŞIK TUTUP İLK YEMEĞİNİ KENDİ YEDİ

Ameliyattan sonra Denizli'ye dönen Yücel Kayatepe, derdine çare olan Denizli Sosyal Paylaşım Grubu tarafından bir restorana yemeğe götürüldü. Restoranda 12 yıl sonra eline kaşık alan Kayatepe, elleri titremeden kendi başına önce çorbasını içti, sonra yemeğini yemenin mutluğunu yaşadı. Yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade eden Yücel Kayatepe, Kaza sonrası ellerim titrediği için yemek yiyemez hale geldim. Kaşığı aldığımda elim titrediği için hep üzerime döküyordum. 12 yıldır kendi başıma elimle yemek yiyemedim. Annem ve babam yemeğimi yedirdi. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum. Yaşadım mutluluk tarif edilemez dedi.

Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'nun yöneticisi Yüksel Güler ise, Kayatepe'nin kendi videosunu gönderip, yardım istediğini belirterek, Yemek yiyemediği videoyu bize gönderdiğinde, hemen paylaştık. Biz de hastalığına videoyu paylaşarak çare bulmak istedik, öyle de oldu. Rekor düzeyde paylaşım oldu. 1 milyon kişinin üzerinde izlenme oldu, binlerce yorum aldı. Vidoyu izleyen Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bize ulaşarak ameliyatı yapacağını söyleyince hepimiz mutlu olduk. 12 yıl sonra kaşık tutarak yemeğini kendisi yiyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu.

