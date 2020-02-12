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  4. 12 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de operasyonla yakalandı

12 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 01:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verilen K.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında K.A.’nın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyona K.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli firari

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