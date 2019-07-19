12 yıldır gitmediği yer kalmadı, çocuk özlemi Diyarbakır’da son buldu

İstanbul’da yaşayan 12 yıllık evli Bahar ve Erdal Kaplan çifti, çocuk özlemi nedeni ile birçok tüp bebek merkezinde şanslarını denedi. Defalarca başarısız sonuçlar alan çift, arkadaşlarının tavsiyesi ile geldikleri Diyarbakır’da tedavi olarak mutlu haberi aldı.

İstanbul’da yaşayan ve 12 yıldır çocuk hasreti çeken Bahar ve Erdal Kaplan çifti çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezinde şanslarını denedi. Defalarca başarısızlıkla sonuçlanan tedavi sonucunda arkadaş tavsiyesiyle kilometrelerce yol kat ederek Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisiyle 12 yıllık hasreti son buldu. Pozitif sonuçla memleketine giden Kaplan çifti çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

12 yıllık özlem Diyarbakır’da son buldu

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 12 yıldır çocuk hasreti çeken Bahar ve Erdal çiftinin yıllardır birçok yerde aradıkları mutluluğu Diyarbakır’da bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Bahar ile Erdal Kaplan çifti 12 yıllık çocuk özlemiyle kliniğimize başvurdu. Hasta daha önce 3 defa başka kliniklerde başarısız denemeleri vardı. Birkaç defa aşılama ve çok sayıda ilaç tedavisi almış ve 12 yıl hiçbir tedaviyle başarıya ulaşamadıklarını dile getirdi. Bizde bu hastayı incelediğimizde bu hastanın yumurta rezervinin zayıf olduğunu düşük over rezervi olarak gördük. Buradaki hastada başarıya giden ana anahtar hastaya teşhisi doğru koyabilmek önemli. Öncesinde hastaya ön tedavi olarak yumurta gençleştirme tedavisi verdik. Yumurta gençleştirme tedavisi son yıllarda artık uygulanan güncel tedavidir, Avrupa’da da bu tedavi uygulanıyor. Bizde artık Türkiye’de yavaş yavaş uygulamaya başladık. Kendi kliniğimizde de hastaya yumurta gençleştirme tedavisi uyguladık. Bu tedaviden sonra biz tüp bebek tedavisine geçiş yaptık. Tedavilerden 2 ay sonra hastanın ultrasonla kontrolünü yaptık ve yumurtaların aktivitesini artığını gördük. Ondan sonra bu hastaya akupunktur uyguladık ve yumurta gençleştirme tedavisiyle yumurta kalitesini artırarak 5. Gün embriyo transferi yaptık. 12 gün sonra sonucumuz pozitifle sonuçlandı. Kesemizide gördük şu anda aile inanılmaz bir mutluluk içerisinde özellikle umutsuz olup sonra çocuk haberi alıp umudun yeşermesi bizim için en keyifli anlardan bir tanesidir. Bu mutlu anları görmek bizim için gurur kaynağı Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip eylesin İnşallah” dedi.