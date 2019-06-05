120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da ede etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı.

Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya geldiği görüldü.

Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ve avlusunda, kadınlar ise Kubbetu's Sahra ve avlusunda kıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı yüzlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 bin Müslüman bayram namazını Aksa'da eda etti.

- Hutbede Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yapıldı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’da okuduğu bayram hutbesinde, Filistinlilerin ramazan ayından sonra da Harem-i Şerif’e gelmeye devam etmesini beklediğini söyledi.