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120 Hz ekranı var: Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta! İşte fiyatı

09.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, akıllı telefonu nova 9'u Türkiye’de ön satışa açtı. 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelen nova 9, 66W Huawei SuperCharge destekli 4300 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Peki Huawei nova 9'un fiyatı ne kadar? İşte Huawei nova 9'un fiyatı ve özellikleri.

120 Hz ekranı var: Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta! İşte fiyatı

Huawei nova 9, Huawei tarafından Viyana'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikte tanıtılmıştı. Tasarımı ile dikkat çeken modelin Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Huawei Nova 9, Türkiye'de ön satışa açıldı.

HUAWEI NOVA 9'UN ÖZELLİKLERİ

Huawei nova 9'un özellikleri arasında 120 Hz'e kadar çıkabilen, 1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç kavisli ekran bulunuyor. Huawei nova 9, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Telefon, Qualcomm'un 6nm'lik üretim sürecinden çıkan Snapdragon 778G 4G mobil platformunu, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanını kullanıyor.

Huawei nova 9 özellikleri

66W Huawei SuperCharge ile desteklenen 4300 mAh'lik bir batarya Huawei nova 9'a güç veriyor. Huawei'nin iddiasına göre, telefonun sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması 15 dakika, tamamen şarj olması ise 38 dakika sürüyor.

Nova 9, 1/1,56 inç sensöre sahip 50 MP RYYB Ultra Vision ana kamerayı, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası, 4 cm makro kamera ile bir araya getiriyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir ön kamera mevcut.

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HUAWEI NOVA 9'UN FİYATI

Huawei nova 9'un fiyatı 9.499,00 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Telefon, halihazırda bu fiyat üzerinden Huawei'nin online mağazası üzerinden ön satışta bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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