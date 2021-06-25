HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 120 Hz ekranlı Huawei MatePad 11 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

120 Hz ekranlı Huawei MatePad 11 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

25.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Türkiye'deki tablet ailesine Huawei MatePad 11'i de kattı. 120 Hz yenileme hızıyla gelen Huawei MatePad 11, ülkemizde ön satışa sunuldu. Peki Huawei MatePad 11'in özellikleri neler, Huawei MatePad 11'in fiyatı ne kadar?

120 Hz ekranlı Huawei MatePad 11 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, HarmonyOS etkinliğini geçtiğimiz günlerde düzenlemiş, iOS ve Android'e üçüncü bir alternatif olacak HarmonyOS işletim sisteminin tanıtımını yapmıştı. Etkinlikte sadece yazılımdan bahsedilmemiş, HarmonyOS işletim sistemine sahip yeni akıllı saatlerini ve tabletlerini duyurulmuştu. O etkinliğin bir parçası olan MatePad 11 ise artık Türkiye'de ön satışa çıktı.

İŞTE HUAWEI MATEPAD 11'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad 11'in fiyatına geçmeden önce özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Yeni HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip tablet, daha önce de söylediğimiz gibi 10.95 inçlik ekranıyla 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Huawei M-Pencil (2.nesil) desteği de bulunan tablet, 2 ms'ye kadar düşük bir giriş gecikmesi sunuyor. Bu da el yazısı deneyimine yansıyor.

Huawei MatePad 11-2

DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlör sunuyor. Şirket, tabletin ses sisteminin, Harman/Kardon'daki ses mühendisleri ile tasarlanıp kalibre edildiğini aktarıyor. Bunun dışında tabletin HarmonyOS 2.0'ın getirdiği ve Huawei'nin geliştirdiği birçok özelliği sunabildiğini belirtelim.

Huawei MatePad 11-1

Biraz da tabletin gücünden bahsetmek gerek. Huawei MatePad 11, Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. 6 RAM + 128 GB depolama alanı bu işlemciyi destekliyor. 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera yine tabletin öne çıkan yanlarından biri oluyor.

Huawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklık Türkiye'de! İşte FreeBuds 3'ün fiyatıHuawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklık Türkiye'de! İşte FreeBuds 3'ün fiyatı

HUAWEI MATEPAD 11'İN FİYATI NE KADAR?

Huawei MatePad 11'in fiyatı için Huawei önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, Huawei MatePad 11, 24 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. MatePad 11, halihazırda sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulmuş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Yeni teknoloji için gün sayıyorlar! Satış fiyatı belli olduYeni teknoloji için gün sayıyorlar! Satış fiyatı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Huawei Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.