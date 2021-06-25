120 Hz ekranlı Huawei MatePad 11 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, HarmonyOS etkinliğini geçtiğimiz günlerde düzenlemiş, iOS ve Android'e üçüncü bir alternatif olacak HarmonyOS işletim sisteminin tanıtımını yapmıştı. Etkinlikte sadece yazılımdan bahsedilmemiş, HarmonyOS işletim sistemine sahip yeni akıllı saatlerini ve tabletlerini duyurulmuştu. O etkinliğin bir parçası olan MatePad 11 ise artık Türkiye'de ön satışa çıktı.

İŞTE HUAWEI MATEPAD 11'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad 11'in fiyatına geçmeden önce özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Yeni HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip tablet, daha önce de söylediğimiz gibi 10.95 inçlik ekranıyla 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Huawei M-Pencil (2.nesil) desteği de bulunan tablet, 2 ms'ye kadar düşük bir giriş gecikmesi sunuyor. Bu da el yazısı deneyimine yansıyor.

DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlör sunuyor. Şirket, tabletin ses sisteminin, Harman/Kardon'daki ses mühendisleri ile tasarlanıp kalibre edildiğini aktarıyor. Bunun dışında tabletin HarmonyOS 2.0'ın getirdiği ve Huawei'nin geliştirdiği birçok özelliği sunabildiğini belirtelim.

Biraz da tabletin gücünden bahsetmek gerek. Huawei MatePad 11, Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. 6 RAM + 128 GB depolama alanı bu işlemciyi destekliyor. 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera yine tabletin öne çıkan yanlarından biri oluyor.

HUAWEI MATEPAD 11'İN FİYATI NE KADAR?

Huawei MatePad 11'in fiyatı için Huawei önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, Huawei MatePad 11, 24 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. MatePad 11, halihazırda sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulmuş durumda.

