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  4. 120 kilo et, 60 kilogram palamut aldırıp evden kovdu bir kocası daha çıktı! İbrahim amcanın stüdyodaki iddiası Esra Erol'u bile şaşırttı

120 kilo et, 60 kilogram palamut aldırıp evden kovdu bir kocası daha çıktı! İbrahim amcanın stüdyodaki iddiası Esra Erol'u bile şaşırttı

17.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da çarpıcı hikayeler kamuoyuyla buluşmaya devam ediyor. Balıkesir'de yaşayan bir kişi, 14 yıllık hayatının bir yalan üzerine kurulduğunu iddia etti. Eşinin altınlarını yok ettiğini ifade eden adam, 'Birinci derece akrabalarından öğrendiğime göre Yurdanur benden önce 10. kez evlenmiş' dedi. Ayrıca, İbrahim isimli vatandaş canlı yayında 'Karım Yurdanur 120 kilo et, 300 kilo sebze, 60 kilo palamut aldırdı, beni evden attı' dedi.

120 kilo et, 60 kilogram palamut aldırıp evden kovdu bir kocası daha çıktı! İbrahim amcanın stüdyodaki iddiası Esra Erol'u bile şaşırttı

Esra Erol'da çarpıcı bir hikaye Türkiye'nin gündemine düştü. 14 yıllık evliliğinin yalanlar üzerine kurulduğunu ifade eden Balıkesirli İbrahim amca, eşinin altınlarını yok ettiğini söyledi. Evliliğinin bitmesinde konunun sadece altınlar olmadığını ifade eden İbrahim amca "Karım Yurdanur 120 kilo et, 300 kilo sebze, 60 kilo palamut aldırdı, beni evden attı" diye konuştu.İbrahim amca, eşinin 10 kez evlendiğini iddia etti.

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İşte İbrahim amcanın canlı yayındaki sözleri:

"BİRİKİMLERİMİ YOK ETTİ"

"17 altınımı yok etti, birikimleri yok edip eksilttiği için Cumhuriyet savcılığına dilekçe verdim. Savcılık okudu, 'burada suç unsuru yok' dedi. Bu kadın 14 yıllık evli olduğum eşim. Bu altın konusu üzerine 14 yıllık evliliğim bitti.

"SİZ DOST HAYATI YAŞIYORSUNUZ"

Mesele sadece altın değil. Evlilik konusunda anlaştığımızda bana 'sen ikinci eşim oluyorsun' dedi, ben de üçüncü eşim oluyorsun dedim ona. Resmi nikaha başvurduğumuzda bir evlilik daha görüldü. 'Çok kısa sürdü' dedi, dikkate almadım. 8-10 yıl boyunca akrabalarının bir tanesi konuşmuyor. Konuşmayan Gülümser isimli bir ablası bize geldi ve 'Siz dost hayatı yaşıyorsunuz' dedi. 8 yıl güzel bir birlikteliğimiz oldu.

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10 KEZ EVLENMİŞ

Eşime hiç şiddet uygulamadım. Polisleri görünce ağlamaya başladı, beni emniyete götürüp 15 gün uzaklaştırma verdiler. Boşanmayı eşim istedi. Yazdığı dilekçede kendisinin gittiği ev temizliklerindeki kadınlarla benim beraber olduğumu iddia etti. Birinci derece akrabalarından öğrendiğime göre Yurdanur benden önce 10. kez evlenmiş.

yurdanur

"BENİ EVDEN ATTI"

Karım Yurdanur 120 kilo et, 300 kilo sebze, 60 kilo palamut aldırdı, beni evden attı."

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