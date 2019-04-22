120 kilogramlık dondurmayı vince asıp kent meydanında dağıttı

Denizli’de dondurma dükkanının açılışını yapan bir esnaf, açılış gününde 120 kilogramlık dondurmayı vinç yardımıyla havaya kaldırıp bıçak ve satırlarla keserek vatandaşlara ikram etti. Yarım saat içerisinde tükenen dondurmanın kesim ve dağıtımı sırasında renkli görüntüler oluştu.

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde dondurma dükkanı açan İlhan Aydınlık isimli esnaf, açılış gününde ilginç bir yöntemle vatandaşlara dondurma ikram etti. Kahramanmaraşlı olan Aydınlık, 120 kilogramlık dondurmayı vinç yardımıyla kaldırarak vatandaşlara ikram etti. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar kapış kapış gitti. Vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan dondurmadan alabilmek için birbiri ile yarıştı. Bazı vatandaşlar ise kendi bıçaklarını getirip vince asılı devasa dondurmadan keserek ücretsiz dondurmanın tadını çıkardı.

Maraş dondurmasının tanıtımı için böyle bir şey yaptıklarını aktaran Aydınlık, “Açılışımıza özel dondurma dağıtıyoruz. Bugün ücretsiz ama yarın parasıyla. Kahramanmaraş dondurmasını ve firmamızı tanıtmak amaçlı böyle bir şey yaptık. 120 kilo dondurmayı ağırlığı ve görsel anlamda daha çok görünmesi için vince bağladık” dedi.

Vatandaşlar ise, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını kaydetti.