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120 kilometre hızla motosikletin üzerine yattı, ölüme meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bursa’da otoyol üzerinde motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü ile arkadaşı ölüme meydan okudu.Olay, Bursa-İzmir oto yolunda meydana geldi.

120 kilometre hızla motosikletin üzerine yattı, ölüme meydan okudu

Bursa’da otoyol üzerinde motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü ile arkadaşı ölüme meydan okudu.
Olay, Bursa-İzmir oto yolunda meydana geldi. Ölümü göze alarak motosikletin üzerine yatarak ilerleyen bir sürücü, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuğunu 100 kilometre devam ettiren motosiklet sürücüsünü ve arkadaşını gören bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen sürücünün hem trafikte araçları, hem de kendini tehlikeye atması "pes" dedirtti. Ölüme âdetâ meydan okuyan motosiklet sürücüsü, 120 kilometre süratle bir müddet yatarak devam ettiği yolculuğunun ardından yoluna normal olarak devam etti.

120 kilometre hızla motosikletin üzerine yattı, ölüme meydan okudu

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