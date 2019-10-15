HABER

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında arı kovanları içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası 35 CPB plakalı araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı.

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında arı kovanları içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası 35 CPB plakalı araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Arama çalışmasına narkotik köpek de katılırken, kovanların petekleri arasına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda F.G., S.S., C.B. ve T.E. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu M.Ç. isimli şüpheli de İzmir’de yakalandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta yapılan aramanın ardından şüphelilerin arı kovanlarını Ula’nın Akyaka Mahallesi Çınar mevkisinde araca yüklediklerinin tespit edilmesinin ardından ormanlık alanda bulunan arı kovanları da ekipler tarafından koruyucu elbise giyilerek tek tek incelendi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi’ne sevk edildiler.

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Güngören’de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim olduGüngören’de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu
Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralıSuriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.