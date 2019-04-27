120 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hasta olmayan kişiler adına düzenlenen rapor ile yazılan pahalı ilaçları, kendi bünyelerindeki eczanelerden temin eden ve ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının ardından ilaçları yurt dışına satarak devleti 120 Milyon TL zarara uğratan 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri çok yüksek 40 bin kutu ilaç da ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bu kapsamda daha önce düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10'u doktor 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar araya sokarak doktorlar tarafından raporlar düzenlemesini sağlayan örgütün, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ederek, ilaçları gizli depolarda topladığını belirledi. Hastaların bu ilaçları kullandığını göstererek, ilaç ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının hemen ardından harekete geçen örgütün, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna ve birçok ülkeye gönderdikleri ve burada sattıkları da ekipler tarafından tespit edildi. Ayrıca, örgütün bu yöntemle devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı öğrenildi.

40 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda elde edilen tüm deliller ve alınan yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen örgüt üyesi 42 kişiye yönelik, Ankara merkezli 5 ilde 80 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Ankara'da 45 ev ve iş yeri olmak üzere baskın yapılan 80 adreste 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmalarında ise piyasa değeri çok yüksek olan 40 bin kutu ilaç ele geçirildi. Yapılan ilk incelmelerde ele geçirilen ilaçların, kanser ilacı, şeker ilacı, organ naklinde kullanılan ilaçlar, tarihi geçmiş ilaçlar ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

GİZLİ DEPODA BİNLERCE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, OSTİM Sanayi Sitesi bölgesinde baskın yapılan gizli bir depoda yaklaşık 3 bin kutu piyasa değeri yüksek ve depoda tutulması yasak olan ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişinin, emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl ve geçen aylarda pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak haksız kazanç elde eden, devleti bu yolla zarara uğratan ve ilaçların bir kısmını Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkartarak terör örgütü PKK'ya gönderen suç örgütüne yönelik düzenlediği 4 ayrı operasyonda, 10'u doktor 65 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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- OSTİM bölgesinde baskın yapılan depodan görüntü

- Ekiplerin depoda arama yapması

- Ele geçirilen ilaçlar

- Eczacıların ilaçları incelmesi

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

