HABER

120 milyon TL'lik ilaç vurgunu çetesine operasyon: 35 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

  7 ŞÜPHELİ, İSTANBUL VE ADANA'DA YAKALANDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara ile birlikte operasyon yapılan diğer illerin İstanbul, Adana, Samsun ve Kocaeli olduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ, İSTANBUL VE ADANA'DA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara ile birlikte operasyon yapılan diğer illerin İstanbul, Adana, Samsun ve Kocaeli olduğu öğrenildi. Toplam 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 5 şüphelinin İstanbul, 2 şüphelinin de Adana'da yakalandığı belirtildi. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Samsun ve Kocaeli'de gözaltı yapılmadı.

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Bilal Erdoğan: Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruzBilal Erdoğan: Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz
Perpa'da bir işyerinde yangın (1)Perpa'da bir işyerinde yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.