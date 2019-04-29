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120 milyon TL'lik ilaç vurgunu operasyonunda 29 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

ANKARA merkezil 5 ilde, sahte reçete ile alıp, SGK'ya fatura ettikleri pahalı ilaçları yurt dışına pazarlayarak, devleti 120 milyon lira zarara uğrattığı idida edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi.

ANKARA merkezil 5 ilde, sahte reçete ile alıp, SGK'ya fatura ettikleri pahalı ilaçları yurt dışına pazarlayarak, devleti 120 milyon lira zarara uğrattığı idida edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta olmayan kişiler adına düzenlenen sahte reçeteler ile alınıp, SGK'ya fatura edilen pahalı ilaçların, İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelere gönderildiğini belirledi. Polis, bu şekilde devletin yaklaşık 120 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in talimatıyla, belirlenen örgüt üyesi 42 kişiye yönelik, Ankara, İstanbul, Samsun, Adana ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri çok yüksek olan 40 bin kutu ilaç ele geçirildi. İlaçların, kanser ilacı, şeker ilacı, organ naklinde kullanılan ilaçlar, tarihi geçmiş ilaçlar ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu saptandı.

29 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1'i kadın 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetten 2 otobüsle adliyeye götürüldü.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 ve bu yılın başında düzenlenen 4 ayrı operasyonda, pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak haksız kazanç elde eden, devleti bu yolla zarara uğratan ve ilaçların bir kısmını Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkartarak terör örgütü PKK'ya gönderdiği iddia edilen 10'u doktor, 65 kişi gözaltına alınmış, 15'i tutuklanmıştı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
- Şüphelilerin otobüslere bindirilmesi
- Genel detay

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

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