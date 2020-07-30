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1200 yeni hakim-savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için yazılı sınav yapılacağı bilgisini verdi. Peki 1200 yeni hakim-savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak?

1200 yeni hakim-savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı!

Binlerce hakim ve savcı adayının heyecanla beklediği yazılı sınav tarihi sonunda açıklandı. Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için yazılı sınav yapılacağı bilgisini verdi. Peki 1200 yeni hakim-savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak?

1200 yeni hakim-savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül ''100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz'' dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün hakim ve savcı alımı için Twitter'dan yaptığı açıklama:

abdülhamit gül


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