1200’den Fazla Tür Yok Olma Tehdidi Altında

Binlerce amfibi, kuş ve memeli türünü inceleyen bilima damları endişe verici sonuçlar açıkladı. Dünya üzerinde 1200'den fazla tür, korumak için harekete geçilmezse, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi ve Yaban Hayatı Koruma Derneği ile çalışan bilim adamları, biyoçeşitlilikteki kayıpların bilinen nedenlerinden etkilenen türlerin habitatlarını inceleyen bir harita oluşturdu.

PLOS Biology'de yayınlanan araştırmaya göre tarım, kentleşme, gece aydınlatmaları, yollar, demiryolları, su yolları ve nüfus yoğunluğu gibi tehditlerden en çok etkilenen bölgelerin yanı sıra, bu tehditlerden korunan yerler de haritalandırıldı.

5 bin 457 türü inceleyen uzmanlar, 1237 türün habitatlarına yapılan müdahalelerden yüzde 90'dan fazla etkilendiğini tespit etti. Bazı türlerin kendi yaşam alanlarında köşeye sıkıştığını ortaya koyan araştırmaya göre, özellikle 397 türün neredeyse tüm habitatlarının tehdit altında olduğu bilgisi yer aldı.

Memeliler, tehdit altındaki türlerin yüzde 52’sini oluştururken, bu tehditlerin yüzde 84’ünün de insan kaynaklı olduğu belirlendi. Araştırmada haritalanmayan iki ana tehdit ise, amfibileri etkileyen hastalıklar ve tüm türleri tehdit eden iklim değişikliği oldu.