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1200’den Fazla Tür Yok Olma Tehdidi Altında

13.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Binlerce amfibi, kuş ve memeli türünü inceleyen bilima damları endişe verici sonuçlar açıkladı. Dünya üzerinde 1200'den fazla tür, korumak için harekete geçilmezse, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

1200’den Fazla Tür Yok Olma Tehdidi Altında

Binlerce amfibi, kuş ve memeli türünü inceleyen bilima damları endişe verici sonuçlar açıkladı. Dünya üzerinde 1200'den fazla tür, korumak için harekete geçilmezse, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi ve Yaban Hayatı Koruma Derneği ile çalışan bilim adamları, biyoçeşitlilikteki kayıpların bilinen nedenlerinden etkilenen türlerin habitatlarını inceleyen bir harita oluşturdu.

PLOS Biology'de yayınlanan araştırmaya göre tarım, kentleşme, gece aydınlatmaları, yollar, demiryolları, su yolları ve nüfus yoğunluğu gibi tehditlerden en çok etkilenen bölgelerin yanı sıra, bu tehditlerden korunan yerler de haritalandırıldı.

5 bin 457 türü inceleyen uzmanlar, 1237 türün habitatlarına yapılan müdahalelerden yüzde 90'dan fazla etkilendiğini tespit etti. Bazı türlerin kendi yaşam alanlarında köşeye sıkıştığını ortaya koyan araştırmaya göre, özellikle 397 türün neredeyse tüm habitatlarının tehdit altında olduğu bilgisi yer aldı.

Memeliler, tehdit altındaki türlerin yüzde 52’sini oluştururken, bu tehditlerin yüzde 84’ünün de insan kaynaklı olduğu belirlendi. Araştırmada haritalanmayan iki ana tehdit ise, amfibileri etkileyen hastalıklar ve tüm türleri tehdit eden iklim değişikliği oldu.

Araştırmaya göre tehditlerden en fazla etkilenen türler, Brezilya, Malezya, Endonezya, Hindistan, Myanmar ve Tayland’da. En korunaklı habitatlara sahip bölgeler ise Güneydoğu Asya, Amazon yağmur ormanları, And dağlarının bazı bölümleri ve Liberya.

The Guardian gazetesinin haberine göre, araştırmanın başındaki isim James Allan, haritalandırılan tehditlerin doğrudan türe özgü olması nedeniyle sonuçların fazlasıyla korkutucu olduğunu söyledi.

Queensland Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Allan, "Bunlar, türlerin azalmasının ve nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmalarının nedenleri. Bir tehdidin bir türle çakıştığı yerlerde, biliyoruz ki türlerin azalması da sürecek" dedi.

Allan, "Yapmamız gereken en bariz şey, türlerin yaşamlarını sürdürdüğü tehditten korunaklı bölgeleri korumak. Tehditlerin bu bölgelere ulaşmasını engellememiz gerek. Hala iyimser olacak vaktimiz var. Haritalandırdığımız her tehdit, koruma çalışmalarıyla durdurulabilir" diye konuştu.

Raporu hazırlayan bilim adamları daha önce de dünyada yaban hayatının yüzde 70’inin korunmasından sadece 5 ülkenin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Araştırmada dünyada insan eli değmemiş topraklarının çoğunun Avustralya, ABD, Brezilya, Rusya ve Kanada sınırları içinde olduğu belirtilmişti.

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