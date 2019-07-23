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1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde 7 yıl önce sökülen 1202 yıllık anıt ağacı, Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulmasının ardından, 2 yıl sonra zeytin vermeye başladı.

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde 7 yıl önce sökülen 1202 yıllık anıt ağacı, Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulmasının ardından, 2 yıl sonra zeytin vermeye başladı.
Mut ilçesinde 7 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve 1202 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na yeniden toprakla buluşturulmuş ve 2017'de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘Anıt ağaç’ olarak tescillenmişti. Yetkililerin ve mahalle sakinlerinin özenle baktığı ağaç, 2 yılın ardından tekrar zeytin vermeye başladı. Devasa büyüklükteki anıt ağacı, görenlerin de ilgisini çekiyor.
Velhar Demiralay, 1202 yaşındaki anıt ağacının bölgenin simgesi haline geldiğini söyleyerek, "Ancak belgesellerde karşılaşabileceğimiz bu güzellikleri yanı başımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.
İlçe Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli’de yeniden toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli’de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına 2’nci Sanat Durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

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