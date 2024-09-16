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121A saatleri - 121A Beykoz - Mecidiyeköy saatleri nelerdir? 121A hangi duraklardan geçer? 121A durakları

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
14.09.2024 16:16
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İstanbul'da 121A otobüs hattı, uzun bir güzergâhı takip ederek birçok duraktan geçer ve bu nedenle vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır. 121A hattı, güzergâhı üzerinde geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere erişmek isteyen yolcuların ilgisini çeker. Hattı kullananların durak ve güzergâh bilgilerini sürekli takip etmesi önem taşır. Bu noktada, 121A Beykoz - Mecidiyeköy hattının saatleri ve durakları hakkında bilgi aktarmak gerekir.

121A saatleri - 121A Beykoz - Mecidiyeköy saatleri nelerdir? 121A hangi duraklardan geçer? 121A durakları

İstanbul'da milyonlarca insan için toplu taşıma hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Bu sistemin en önemli unsurlarından biri ise şehir genelinde yaygın olarak kullanılan otobüslerdir. Vatandaşlar, günlük işlerine, okullarına ya da diğer destinasyonlarına ulaşmak için çeşitli otobüs hatlarına güvenir. Bu süreçte, hangi otobüsün hangi duraklardan geçtiğini bilmek de hayati bir öneme sahiptir.

Bu hatlar arasında dikkat çekenlerden biri ise 121A otobüs hattıdır. 121A, oldukça geniş bir güzergâh boyunca birçok duraktan geçer ve bu nedenle sıkça tercih edilir. Yolcuların, bu hattın güncel durak ve güzergâh bilgilerini düzenli olarak takip etmesi, ulaşım planlamasında büyük bir kolaylık sağlar. Bu kapsamda, 121A güzergah ve saat bilgileri araştırılır.

121A hangi duraklardan geçer?

121A Beykoz - Mecidiyeköy hattı, İstanbul'da ulaşım sağlayan bir otobüs hattıdır ve iki önemli bölge arasında bir bağlantı sunar. Beykoz'dan başlayarak, çeşitli mahalleler ve semtlerden geçtikten sonra Mecidiyeköy'e ulaşır. Mecidiyeköy, İstanbul'un önemli toplu taşıma merkezlerinden biridir. Burada, metro, metrobüs ve diğer otobüs hatları ile aktarma yapılabilir. Yolculuk süresi, trafik koşullarına ve güzergah üzerindeki duraklara bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, hat şehir içi ulaşım için uygun bir seçenek sunar.

121A durakları aşağıdaki gibidir:

  • Çifteçınarlar - Beykoz
  • Akbaba caddesi - Beykoz
  • Uzun Evliya Sokak - Beykoz
  • Ortaçeşme - Beykoz
  • Çayır Caddesi - Beykoz
  • Kundura Fabrikası - Beykoz
  • Yalıköy - Beykoz
  • Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan - Beykoz
  • Beykoz Korusu - Beykoz
  • Beykoz Belediyesi - Beykoz
  • Gümüşsuyu Mahallesi - Beykoz
  • Saip Molla Caddesi - Şişecam - Beykoz
  • Beykoz Devlet Hastanesi - Beykoz
  • Paşabahçe - Beykoz
  • İBB Beykoz Sosyal Tesisleri - Beykoz
  • Burun Bahçe - Beykoz
  • Dedeoğlu Köprüsü - Beykoz
  • Çubuklu - Beykoz
  • Hidrografi Dairesi Başkanlığı - Beykoz
  • Beykoz Sahil Boyu - Beykoz
  • Kanlıca - Beykoz
  • Körfez - Beykoz
  • Kaptanlar - Beykoz
  • Kavacık Mahalle Muhtarlığı - Beykoz
  • Hasan Yavuz - Beykoz
  • Şehit Mustafa Yazıcı Parkı - Beykoz
  • Şehit Hasan Kaya - Beykoz
  • Kavacık Mezarlık - Beykoz
  • Yeni Riva Yolu - Beykoz
  • Fabrikalar - Şişli
  • Levent - Şişli
  • Zincirlikuyu-Üniversite - Şişli
  • Gayrettepe Metro - Şişli
  • Esentepe - Şişli
  • Ali Sami Yen - Şişli
  • Mecidiyeköy Viyadük - Şişli
  • Mecidiyeköy Metrobüs - Şişli
  • Mecidiyeköy Mezarlık - Şişli

121A Beykoz-Mecidiyeköy saatleri nelerdir?

Vatandaşlar tarafından sıklıkla 121A Beykoz - Mecidiyeköy saatleri araştırılır. 121A saatleri, İstanbul'daki toplu taşıma düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, Beykoz'dan Mecidiyeköy'e hareket eden 121A otobüs saatleri Çifteçınarlar yönünden iş günleri ve cumartesi günleri 05:45'te, pazar günleri 06:00'da başlar ve son seferler iş günleri 22:20'de, cumartesi günleri 22:10 ve pazar günleri 22:40'ta gerçekleşir.

Mecidiyeköy mezarlık yönünden yapılan seferlerde de 121A kalkış saatleri benzer saat aralıklarına sahiptir, iş günleri ve cumartesi günleri ilk sefer 06:40'ta başlar ve son sefer 23:50'de gerçekleşir. Pazar günü ise ilk sefer 07:20'de, son sefer ise 23:50'de başlar. Yoğun saatlerde, sabah ve akşam saatlerinde sefer sıklığı artar ve otobüsler genellikle 10-15 dakika aralıklarla hareket eder.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz İETT Mecidiyeköy durak otobüs ulaşım
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