123/4 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 123/4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları çeşitli harf ve rakam kodları ile belirtilir. Her kodun kapsadığı alan ve yaptırımları farklıdır. Bu cezalar belirlenmiş kuralların aksatılması ve çiğnenmesi durumunda cezai yaptırımlar devreye girer. Trafik kanunları arasında bulunan 123/4 maddesinin konusu sürücü kurslarını yakından ilgilendirir. Sürücü belgesi verme ve sürücü adaylarını trafiğe hazırlamakla sorumlu sürücü kurslarının çeşitli yasal yükümlülükleri vardır ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanır.

123/4 trafik cezası nedir?

Trafiğe çıkacak sürücü adaylarını hazırlayan sürücü kursları çeşitli yönetmeliğe tabidir. Bu yönetmelikleri uygulamaları zorunludur. Aksi durumlarda sürücü kursu sahiplerine ceza verilir. 123/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da yazılı olarak belirtilmiş olan süre içerisinde sürücü kurslarının kanunda ve yönetmelikte belirtilmiş olan şartları uygun bir hâle getirmemesidir. 123/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu durumunda kurs sahiplerine yaptırım uygulanır. Sürücü kursları belirlenen sürede şartları sağlaması durumunda sürücü kursu çalışmaya devam edebilir. Ceza tebliğ edildikten sonra kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.

123/4 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, kanunlarda belirlenmiş olan kurallara uyulmaması durumunda muhatabına uygulanır. 123/4 trafik cezası yazılı olarak belirtilen süre içinde sürücü kurslarında yönetmeliğin belirttiği şartları yerine getirmeyen sürücü kursu sahiplerine uygulanan bir cezadır. 123/4 trafik cezası yaptırımı 5252 sayılı kanunun 7. maddesince idari para cezası olarak uygulanır. 123/4 trafik cezasının hapis yaptırımı yoktur, idari para yaptırımına tabidir. 123/4 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 5.096 TL olarak belirlenmiştir. Ancak 123/4 trafik cezası tutarı erken ödeme indirimi kapsamında değerlendirilen bir ceza değildir.



