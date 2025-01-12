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123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.01.2025 11:12
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4 ay önce cezaevinden firar eden ve 123 suç kaydı bulunan Oğulcan Şahin, sosyal medya hesabından polise meydan okudu. 'Belki bulursunuz' paylaşımı yapan firari için çalışmalarını hızlandıran ekipler 24 saat geçmeden Şahin'i yakaladı. Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Şahin'in evinden çok sayıda silah çıkarken ekipleri görünce 'sizi beklemiyordum' demesi dikkatlerden kaçmadı.

123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

Adana’da 123 suçtan aranan cezaevi firarisi Oğulcan Şahin (21), polisin, kendisinin içinde olmadığı otomobilini durdurduğunu öğrenince sosyal medya hesabından, “Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz” notuyla paylaşım yaptı. Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan Şahin, polisin operasyonuyla yakalandı.

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4 AY ÖNCE FİRAR ETMİŞTİ

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden, ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ gibi 123 suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Şahin’in yakalanması için çalışma başlattı. Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi.

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PAYLAŞIMIYLA POLİSE MEYDAN OKUDU

Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi. Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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İLK SÖZÜ: SİZİ BEKLEMİYORDUM

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyete götürülen Şahin, ifadesinde, “Hasımlarım var. Silahları, kendimi korumak için bulunduruyordum” dedi. Şahin, işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığı araştırılıyor. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
polis Şüpheli Adana firari paylaşım
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