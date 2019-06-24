123 yıl sonra yerinde açan 'yitik lale'yi dolu vurdu

Hakan AKGÜN- Tayfur KARA/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin ana yurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği botanik bahçesinde çiçek açtı. Türkiye'ye özgü tür olan ve 123 yıl sonra asıl yeri Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler'in, kentte etkili olan doluda yaprakları döküldü. Endemik bitki türünün, gelecek yıl çoğaltılması hedefleniyor. Anadolu doğasında en son 123 yıl önce görülen ve bilim insanlarınca tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin, ana yurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne ekildi. Yürütülen çalışmalarla tohumlar, filizlenmeye başladı. Doğadaki varlığının sona erdiği rapor edilen, Türkiye'ye özgü endemik tür, 15 Mayıs'ta çiçek açtı. 123 yıl sonra asıl yeri olan Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler'in, kentte 25 Mayıs'ta yağan doluda yaprakları döküldü. GÖNÜLLÜLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ Merzifon TEMA Başkan Yardımcısı Şamil Candemir, endemik bitki türünü 2023 yılında, yeniden ana yurduna kavuşturmayı planladıklarını belirterek, "Yıllar sonra Merzifon'da 'yitik lale'nin çiçek açtığına tanık olduk. Sevindik. Tabi dolu, bu sevinci kısa yaşattı. Doluda lalenin yaprakları döküldü. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız sürecek. Bu tohumları, yörede yaygınlaştıracağız. Elde ettiğimiz tohumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında, yeniden ana vatanına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi. TEMA Vakfı Amasya Temsilcisi Kadir Acer de botanik bahçesinde geçen yıl 'yitik lale'nin 2 tanesinin açtığını kaydederek, "Laleler mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağdı. Dolu, lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, kısa bir süre olsa da görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacak" diye konuştu.

