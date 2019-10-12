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"1234 çetesi" yakalandı... Polisten apartman sakinlerine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da diafonlarında değiştirilmemiş şifre kullanan apartmanlara girerek hırsızlık yapan 6 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da diafonlarında değiştirilmemiş şifre kullanan apartmanlara girerek hırsızlık yapan 6 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı. Yetkililer vatandaşları, "1234" olan diafon ilk şifrelerinin mutlaka değiştirilmesi konusunda uyardı.

Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin diafona şifre girerek rahatlıkla apartmanlara girdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sırasında hırsızlık meydana gelen apartmanların hepsinin "1234" olan girildiğinde apartman kapılarının açılmasını sağlayan diafon şifrelerini kullandığını tespit edildi.

Polis kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler önceki gün yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ve kol saati ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otodan hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin apartmanları gezerek diafonlara 1234 şifresini girdikleri açılan kapılardan içeri girdikleri belirlendi. Şüphelilerin kapılarını kilitlemeyen ev sahiplerinin kapılarını röntgen filmi yada eski kredi kartlarını kullanarak kolaylıkla açtıkları öğrenildi. Yapılan çalışmada 100 bin lira nakit para çalan şüphelilerin, evlerden aldıkları ziynet eşyalarının büyük bölümünü de kuyumculara sattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin G., Veysel A., E.G. ve T.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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