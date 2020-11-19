123456 sevdası bitmiyor: İşte 2020'nin en kötü şifreleri!

Şifre belirlemek hepimiz için güç bir durum. Zira bir şifre belirlerken hem unutulmayacak bir şifre oluşturmaya çalışıyor hem de kolayca çözülemeyecek bir şifre bulmaya çalışıyoruz. Ancak bazıları, uzmanların her zaman ''kullanmayın'' uyarısı yaptığı 123456 şifresini kullanmaya devam ediyor. Yapılan son bir araştırmaya göre ise bu durum, koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılında da değişmedi. Yılın en kötü şifreleri tek tek açıklandı.

2020'NİN EN KÖTÜ ŞİFRESİ 123456

2020'nin en kötü şifreleri NordPass'ın araştırması ile belirlendi. 275 milyon 699 bin şifrenin incelendiği araştırmaya göre, yılın en kötü şifresi 123456 oldu. 123456 şifresi, 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kaldı. Ayrıca şifrelerin yüzde 56'sının aynı şifreler olduğu tespit edildi. Ancak liste bununla da sınırlı kalmadı.

Paylaşılan yılın en kötü şifreleri listesine göre 123456'dan sonra en çok kullanılan (961 binden fazla kişi) ve 7,8 milyondan fazla kez ihlal edilen şifre 123456789 oldu. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı: