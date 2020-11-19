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123456 sevdası bitmiyor: İşte 2020'nin en kötü şifreleri!

19.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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123456 sevdası bitmiyor: İşte 2020'nin en kötü şifreleri!

2020'nin en kötü şifreleri belli oldu. NordPass şirketinin araştırmasına göre yılın en kötü şifresi her zaman olduğu gibi 123456 oldu. İşte 2020'nin en kötü şifreleri.

Şifre belirlemek hepimiz için güç bir durum. Zira bir şifre belirlerken hem unutulmayacak bir şifre oluşturmaya çalışıyor hem de kolayca çözülemeyecek bir şifre bulmaya çalışıyoruz. Ancak bazıları, uzmanların her zaman ''kullanmayın'' uyarısı yaptığı 123456 şifresini kullanmaya devam ediyor. Yapılan son bir araştırmaya göre ise bu durum, koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılında da değişmedi. Yılın en kötü şifreleri tek tek açıklandı.

2020'NİN EN KÖTÜ ŞİFRESİ 123456

2020'nin en kötü şifreleri NordPass'ın araştırması ile belirlendi. 275 milyon 699 bin şifrenin incelendiği araştırmaya göre, yılın en kötü şifresi 123456 oldu. 123456 şifresi, 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kaldı. Ayrıca şifrelerin yüzde 56'sının aynı şifreler olduğu tespit edildi. Ancak liste bununla da sınırlı kalmadı.

2020'nin en kötü şifreleri

Paylaşılan yılın en kötü şifreleri listesine göre 123456'dan sonra en çok kullanılan (961 binden fazla kişi) ve 7,8 milyondan fazla kez ihlal edilen şifre 123456789 oldu. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı:

İŞTE YILIN EN KÖTÜ ŞİFRELERİ

  1. 123456

  2. 123456789

  3. picture1

  4. password

  5. 12345678

  6. 111111

  7. 123123

  8. 12345

  9. 1234567890

  10. senha

  11. 1234567

  12. qwerty

  13. abc123

  14. Million2

  15. 000000

  16. 1234

  17. iloveyou

  18. aaron431

  19. password1

  20. qqww1122
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'1 SANİYEDEN DAHA KISA SÜREDE HACKLENEBİLİR'

NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond ise en kötü şifreler için çarpıcı bir demeç verdi. Hammond, “İlk on sıradaki şifrelerden sekiz tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha (şifre) 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir” açıklamasında bulundu.

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