123456 sevdası bitmiyor: İşte 2020'nin en kötü şifreleri!

Şifre belirlemek hepimiz için güç bir durum. Zira bir şifre belirlerken hem unutulmayacak bir şifre oluşturmaya çalışıyor hem de kolayca çözülemeyecek bir şifre bulmaya çalışıyoruz. Ancak bazıları, uzmanların her zaman ''kullanmayın'' uyarısı yaptığı 123456 şifresini kullanmaya devam ediyor. Yapılan son bir araştırmaya göre ise bu durum, koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılında da değişmedi. Yılın en kötü şifreleri tek tek açıklandı.
2020'nin en kötü şifreleri NordPass'ın araştırması ile belirlendi. 275 milyon 699 bin şifrenin incelendiği araştırmaya göre, yılın en kötü şifresi 123456 oldu. 123456 şifresi, 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kaldı. Ayrıca şifrelerin yüzde 56'sının aynı şifreler olduğu tespit edildi. Ancak liste bununla da sınırlı kalmadı.
Paylaşılan yılın en kötü şifreleri listesine göre 123456'dan sonra en çok kullanılan (961 binden fazla kişi) ve 7,8 milyondan fazla kez ihlal edilen şifre 123456789 oldu. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı:
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond ise en kötü şifreler için çarpıcı bir demeç verdi. Hammond, “İlk on sıradaki şifrelerden sekiz tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha (şifre) 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir” açıklamasında bulundu.
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