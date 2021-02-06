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  4. 125 bin yıl öncesine ait! İngiltere'de fil fosili bulundu

125 bin yıl öncesine ait! İngiltere'de fil fosili bulundu

06.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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125 bin yıl öncesine ait! İngiltere'de fil fosili bulundu

İngiltere'de iki amatör fosil avcısı kardeş, Wight Adası'ndaki sahilde 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fil fosili buldu.

İngiltere'de Luke Ferguson ve Joe Ferguson adlı fosil avcısı kardeşler, Wight Adası'nın Brighstone Sahili'nde 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen file ait kemik buldu. 25-30 kilo ağırlığındaki kemiklerin, 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığındaki bir file ait olabileceği ifade edildi. Ferguson kardeşler fosil kemiğin fotoğrafını uzmanlar tarafından incelenmek üzere Wight'taki Dinozor Adası müzesine gönderdi.Joe Ferguson, buldukları kalıntıyla ilgili, "Yarısı sanki çizgi film dekoru gibi kumdan çıkmıştı. İnanılmazdı. Kazmak zorunda bile kalmadık, çekince hemen çıktı. Oldukça heyecan vericiydi" diye konuştu.

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'GERÇEKTEN EŞSİZ'

Müzenin Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazı kemiği olduğunu ve 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olabileceğini belirtti. Böylesi bir kemiğin adanın bu tarafında "nadir bulunduğunu" söyleyen Munt, fosilin bozulmadan kalabilmiş olması ve bulunduğu yer bakımından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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