125 milyon ücretsiz ders kitabı okullara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı yapıldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonunun illere ve okullara teslim edildiği kaydedildi.
Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacağı belirtildi.
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