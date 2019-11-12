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126 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör şüphelisi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 126 düzensiz göçmen ve 10 organizatör olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili, Foça ve Aliağa’da göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik harekete geçti.

İzmir’in Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 126 düzensiz göçmen ve 10 organizatör olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili, Foça ve Aliağa’da göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik harekete geçti. Jandarma, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı kontrolde 35 Kongo vatandaşını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmadan yakaladı.
Öte yandan bir başka operasyonda, ekipleri fark eden 4 ticari taksinin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan araçlarda 40 Afgan vatandaşının olduğu görüldü. Yine jandarma ekipleri, alınan ihbar üzerine ormanlık alana gizlenmiş 48 Suriye vatandaşı, 3 Filistin vatandaşı olmak üzere operasyonlarda toplam 126 düzensiz göçmeni yakaladı. Baskınlarda ayrıca olayda kullanılan 1 bot, 1 bot motoru, 1 bot şişirme pompası ve 11 araç ele geçirildi

10 organizatör olduğu iddia edilen şahıs gözaltında
İzmir İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonların ardından, organizatör oldukları değerlendirilen M.E., E.K., Y.T., B.T., H.H.C., S.S., S.B., M.E., Ö.A. ve A.B.H. olmak üzere toplamda 10 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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