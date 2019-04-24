126 gündür devam ediyor! O anlar böyle görüntülendi

Gemi 126 gündür kurtarılmayı beklerken, ufak bir kurtarma gemisinin gemiye destek olduğu kurtarma çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Geminin son durumu havadan görüntülendi.

Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı. O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma çalışmalarında geminin karaya daha da yaklaştığı görülürken, yanına yanaşan bir kurtarma gemisinin gemiye destek olduğu görüldü.