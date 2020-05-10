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126 yaşındaki Ayşe nineye Anneler Günü sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla 126 yaşındaki Ayşe Düz'e sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

126 yaşındaki Ayşe nineye Anneler Günü sürprizi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, beraberindeki heyetle Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Ayşe Düz'ün Anneler Günü'nü kutladı.

Burada konuşan Kaymakam Köksal, Asırlık Çınalar Projesi'nin 81 ilde hayata geçirildiğini belirterek, bugün ilçelerdeki 100 yaş üstü annelerin ziyaret edildiğini ve onların taleplerinin dinlendiğini söyledi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise Ayşe Düz'ü kutlayarak nice sağlıklı ömürler diledi.

126 yaşındaki Ayşe Düz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda Ayşe Düz'e Anneler Günü hediyesi takdim edildi.

Programa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit de katıldı.

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