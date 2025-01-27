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126 yıllık Kurtuluş Savaşı emaneti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Tarihi köprü kaderine terk edildi!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 12:47
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Geçmişte birçok sel felaketinde ağır hasar alan 126 yıllık tarihi köprü, yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli bir rol oynayan köprü, hem tarihi değeri hem de bölge halkı için taşıdığı stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, köprünün korunması ve yeniden restore edilmesi için yetkililere sesleniyor.

126 yıllık Kurtuluş Savaşı emaneti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Tarihi köprü kaderine terk edildi!

Kastamonu Küre ilçesi'nde Ersizlerdere mevkiinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu üzerinde yer alan 126 yıllık tarihi köprü, sel felaketlerinde büyük hasar gördü. 1899 yılında inşa edilen ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nce 2016 yılında restore edilen köprü, 11 Ağustos 2021'de yaşanan selde kısmen yıkıldı. 27 Haziran 2022'deki sel felaketinde de köprünün sadece kemerleri ayakta kaldı. Yok olma riskiyle karşı karşıya kalan köprü restore edilmeyi bekliyor.

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Ayrıca tarihi köprünün hemen yanında yer alan ve Küre ile İnebolu, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün de selden zarar gördüğü belirtildi. Araç geçişine açık olan köprünün ayaklarında oluşan aşınmaların tehlike arz ettiği kaydedildi.

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Bölgede yaşayan vatandaşlar ilgili birimlerin bir an önce harekete geçmesini istiyor. Tarihi köprünün kültürel miras açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek yeniden restore edilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, hem tarihi köprünün hem de ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istediklerini dile getirdi.

"ANA KÖPRÜMÜZ SELDE ZARAR GÖRDÜ, YENİDEN İNŞA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, her gün onlarca aracın geçtiği köprüde onarım yapılması gerektiğini vurguladı. Çağır, "D-165 kara yolu üzerinde bulunan ana köprümüz selde zarar gördü. Bu köprünün yeniden ayağa kaldırılması, yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Devlet yetkililerimizin bu konuda tedbir alacaklarını ve burada herhangi bir şekilde vatandaşımızın zarar görmemesi adına gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. Bu konu hakkında yetkililere sesleniyoruz, inşallah sesimizi duyacaklardır" dedi.

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"ESKİ İHTİŞAMINA YENİDEN KAVUŞTURULMASI EN BÜYÜK ARZUMUZDUR"

Tarihi Küre İkiçay Köprüsü'nün 126 yıl önce inşa edildiğini belirten Çağır, "Tarihi İkiçay Köprümüz 1899 yılında dönemin Valisi Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Köprü, 1982 yılına kadar hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra bölgede yapılan yeni yol çalışmalarıyla birlikte yeni bir köprü yapılmıştır. Fakat İkiçay Köprümüz şu anda atıl durumdadır. 2015 yılında Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından köprü restore edilmiş ve hizmete kazandırılmıştır. Ancak 2021 yılında yaşanan sel sonrasında köprümüz zarar görmüş, yıkılmıştır. İsteğimiz, tarihi köprümüzün yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Köprünün İstiklal Yolu üzerindeki eski ihtişamına yeniden kavuşturulması en büyük arzumuzdur. "

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"TARİHİ KÖPRÜMÜZ AYAĞA KALDIRILIRSA TARİHİ BİR DEĞERİMİZE DE SAHİP ÇIKMIŞ OLURUZ"

"Yetkililerden, bu konuda sorumluluğu olan herkesten köprünün onarılmasını ve sahip çıkılmasını istiyoruz. Tarihi köprümüz ayağa kaldırılırsa, tarihi bir değerimize de sahip çıkmış oluruz. Tarihi köprümüzü restore ederek ayrıca gelecek nesillere de aktarmış oluruz. Köprünün önemine yakışır bir şekilde gerekli tanıtım ve turizm faaliyetlerini bu köprü üzerinden gerçekleştirebiliriz. İstiklal Yolu yürüyüşlerimizi de bu köprü üzerinden sürdürmek isteriz" diye konuştu.

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"İNSAN TEHLİKEYE GİRİYOR BU KÖPRÜDEN GEÇERKEN, DAHA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİR”

İnebolu'da yaşayan Yunus Kıyoğlu ise, "Biz her gün bu yolu kullanıyoruz. Şu anda köprünün ayakları pek sağlam değil. Sel sonrası köprünün ayakları hasar gördü. Ondan sonra da tam olarak bakımları yapılmadı. Köprünün sağlamlaştırılmasını istiyoruz. Bu köprüyü birçok ilçe kullanıyor. Sürekli köprüden araçlar geçiyor. Ağır tonajlı tırlar da bu köprüyü kullanıyor. İnsan tehlikeye giriyor bu köprüden geçerken. Daha güzel, daha sağlam bir şekilde köprü yapılabilir. Çünkü burası sürekli sel gelebilecek bir yer. Bu yüzden daha sağlam bir köprü inşa edilebilir. Şu anda köprünün durumu sıkıntılı. O yüzden bizler bu köprünün yapılmasını istiyoruz. Yetkililerden sesimizi duymalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı Kastamonu Küre istiklal köprü
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