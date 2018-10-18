12'inci ASEM Zirvesi Brüksel'de başladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'dan 30, Asya'dan 21 ülkenin liderinin katıldığı Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi başladı.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasında iki gün sürecek 12'inci ASEM Zirvesi, 30 Avrupa ülkesinin yanı sıra aralarında Çin, Rusya, Japonya ve Hindistan liderlerinin de bulunduğu 21 Asya ülkesinin liderini bir araya getirdi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in başkanlığında gerçekleşen zirve, açılış töreninin ardından Belçika Kralı Philippe'nin ev sahipliğindeki akşam yemeğiyle devam edecek.

Yarın da düzenlecek oturumların ardından AB ve Singapur arasında müzakereleri 2010 yılında başlayan serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanacak.

"Avrupa ve Asya: Küresel Zorluklara Karşı, Küresel Ortaklıklar" temasıyla düzenlenen zirvede, liderlerin, ASEM'in kurallara dayalı küresel düzende önemli bir rol oynaması için çok taraflı iş birliğinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

Liderler, Avrupa ve Asya arasında siyasi, ekonomik, finansal, sosyal ve kültürel alanlardaki ortaklık ve iş birliğini geliştirmeye odaklanacak.