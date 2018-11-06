12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, adliye lojmanlarında binanın 12'nci katındaki daire oturan savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in ikizlerinden Elif Defne Çevik (2), balkondan düşerek ağır yaralandı. Minik Elif Defne, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, İskenderun Adliye Lojmanları'nda meydana geldi. İskenderun Adliyesi'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in 2016 doğumlu ikiz bebeklerinden Elif Defne Çevik, henüz belirlenemeyen nedenle, lojmanların 12'nci katında bulunan evlerinin balkonundan düştü.
Minik Elif Defne, ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle, savcı anne Ebru Sağıroğlu Çevik, gözyaşına boğuldu.
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