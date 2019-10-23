12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti (2)

PSİKİYATRİ UZMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetmesiyle 12'nci kattaki dairesinin balkonundan beton zemine düşerek yaşamını yitiren 47 yaşındaki Zeynep Bodur'un, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, Bodur'un intihar etme ihtimalini de değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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