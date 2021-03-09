13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mart'ta açıklanan "Yerinde karar" dönemiyle birlikte kafe ve restoran tarzı pek çok işletmenin yasak düzeni değişmiş ve mekanlar %50 kapasiteyi aşmayacak şekilde, önlemler çerçevesinde açılmıştı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasaklarının kaldırıldığını müjdelemişti. Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında düşük ve orta derecedeki risk grubunda bulunan tüm illerde hafta sonu yasakları tamamen kalktı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan tüm illerde ise hafta sonu sadece Cumartesi günleri yasak ediyor. Pazar günleri ise vatandaş sokağa çıkabilecek.
Çok Yüksek Riskli İller:
Bu illerde Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak bulunmuyor. Sonrasında başlıyor ve Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor.
Sakarya, Burdur, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Edirne, Balıkesir, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
Yüksek Riskli İller:
Bu illerde de Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak bulunmuyor. Sonrasında başlıyor ve Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor.
İstanbul, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Niğde, Kayseri, Ardahan, Kilis, Artvin.
Orta Riskli İller:
Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.
Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Kars, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt ve Erzurum.
Düşük Riskli İller:
Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.
Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Iğdır, Batman, Mardin ve Ağrı.