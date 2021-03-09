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13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

09.03.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Mart ayı başında normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar yasakların devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Yeni kararların açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi hafta sonu yasaklarının bitip bitmediğini öğrenmeye çalışıyor. Vatandaş şimdi ise 13-14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki 13-14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var? İşte detaylar...

1 Mart'ta açıklanan "Yerinde karar" dönemiyle birlikte kafe ve restoran tarzı pek çok işletmenin yasak düzeni değişmiş ve mekanlar %50 kapasiteyi aşmayacak şekilde, önlemler çerçevesinde açılmıştı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

13-14 MART'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasaklarının kaldırıldığını müjdelemişti. Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında düşük ve orta derecedeki risk grubunda bulunan tüm illerde hafta sonu yasakları tamamen kalktı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan tüm illerde ise hafta sonu sadece Cumartesi günleri yasak ediyor. Pazar günleri ise vatandaş sokağa çıkabilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE OLMAYAN İLLER

sokaga-cikma-yasagi-var-mi

Çok Yüksek Riskli İller:

Bu illerde Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak bulunmuyor. Sonrasında başlıyor ve Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor.

Sakarya, Burdur, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Edirne, Balıkesir, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek Riskli İller:

Bu illerde de Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak bulunmuyor. Sonrasında başlıyor ve Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor.

İstanbul, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Niğde, Kayseri, Ardahan, Kilis, Artvin.

Orta Riskli İller:

Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Kars, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt ve Erzurum.

Düşük Riskli İller:

Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Iğdır, Batman, Mardin ve Ağrı.

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