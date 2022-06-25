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13-14 Temmuz Kurban Bayramı tatili olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

25.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 13-14 Temmuz bayram tatili mi sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Tatil programlarını ona göre yapacak olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı takvimi paylaşıldı. Peki, 13-14 Temmuz Kurban Bayramı tatili olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

13-14 Temmuz Kurban Bayramı tatili olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

13-14 Temmuz tatil mi, 15 Temmuz resmi tatil mi sorusunun yanıtı, Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çalışan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 8 Temmuz Cuma gününün arefe günü olması sebebiyle 13-14 Temmuz'un da bayrama bağlanıp tatil olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Peki, 13-14 Temmuz Kurban Bayramı tatili olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

13-14 TEMMUZ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak eden binlerce vatandaş, tatil planı yapabilmek için araştırmalarını internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. 8 Temmuz Cuma gününün arefe günü olması sebebiyle bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan bayram tatili sonrasında 13-14 Temmuz'un da tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

bayram tatili

Hükümet tarafından yapılan bir açıklama olmaması sebebiyle şuan için bayram tatili 4 gün olarak kabul ediliyor. Eğer 13-14 Temmuz çarşamba ve perşembe günü de bayrama bağlanırsa, 15 Temmuz Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle bayram tatili 9 güne çıkacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Cuma gününün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması sebebiyle resmi tatil olacak. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi bu tarihlerde tatil yapacak.

15 temmuz tatil mi

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili

16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili

17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili

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Kurban Bayramı
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