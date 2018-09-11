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13 Afrika ülkesinde katarakt ameliyatı yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu ve İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle görüştü - Görüşmede, Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Komorlar, Nijer, Somali ve Togo'da ücretsiz göz taramaları ve katarakt ameliyatları yapılmasına ilişkin planlamalar ele alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 13 Afrika ülkesinde ücretsiz göz taramaları ve katarakt ameliyatları yapılmasına ilişkin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ve İslam Kalkınma Bankası (ISDB) yetkilileriyle görüştü.

ISFD Genel Direktörü Velid Abdul Muhsin el-Vuheyb, ISDB Türkiye Bölge Direktörü Salih Jelassi ve Türkiye Bölge Ofisi yetkililerinden oluşan heyet, Meşe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afrika'nın en temel sorunlarından olan önlenebilir körlük ve buna bağlı gelişen katarakt sorunlarıyla mücadele etmek için Türkiye'nin de başlıca ortakları arasında yer aldığı, ISDB ve ISFD'nin öncülüğünde kurulan Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı (AFAB) ile Bakanlığın Afrika'da gerçekleştireceği sağlık projeleri planlandı.

Planlama kapsamında, AFAB'ın hedef olarak belirlediği Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Komorlar, Nijer, Somali ve Togo olmak üzere 13 Afrika ülkesinde ücretsiz göz taramaları ve katarakt ameliyatları yapılacak, sağlık hizmeti alamayanlara destek olunacak.

İlk aşaması 2008-2015'te gerçekleşen projenin ikinci aşamasına Sağlık Bakanlığı öncülük edecek.

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