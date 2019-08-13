13 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, binlerce protestocunun dün Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nı kapatması ve polisin protestoculara yönelik önlemlerini sıkılaştırmasıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor. Washington Post, Çin'in ”terörizm” olarak tanımladığı protestolar nedeniyle güneyindeki asker sayısını arttırmaya başladığını yazıyor. Habere göre Amerika'yla yaşadığı ticari anlaşmazlıklar nedeniyle zor durumda kalan Çin'in yarı özerk Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösterileri bastırmak için askeri harekata başvurmasından korkuluyor. Pekin'deki Hong Kong ve Makau Dairesi Sözcüsü Yang Guang, bu konuda, ”Hong Kong'daki radikal protestocular son günlerde son derece tehlikeli bir biçimde polise saldırdı. Bu, şiddet içerikli ciddi bir suç teşkil ediyor ve terörizme doğru ilerliyor. Şiddet yanlısı bu suç eylemlerinin üzerine merhametsizce gitmeliyiz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkarılması için Hong Kong polisini ve yargı mensuplarını destekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Böylece Hong Kong'daki protestolar için ilk kez ”terör” tanımlaması yapıldı. Çin Devlet Televizyonu ise dün akşam yayınladığı bir uyarıda, ”Hiçbir ülke kendi topraklarındaki terör eylemlerini kabul edemez. Hong Kong önemli bir kavşakta. Şiddeti sona erdirin, düzeni yeniden sağlayın,” mesajı verdi. Öte yandan Hong Kong polisinin iki aydan uzun süredir devam eden protestoları sonlandırmak için daha sert taktiklere başvurduğu gözleniyor. Örneğin kendilerine protestocu süsü veren polisler, protestocuları göz altına alıyor, metrolarda göz yaşartıcı gaz atıyor. Polisin protestoculara karşı kullandığı gücün dozunu yükseltmesi ise Pekin'deki yetkililerin de desteğini alan Hong Kong hükümetinin siyasi krizi sona erdirmek için baskıyı arttırma stratejisi olarak algılanıyor.

New York Times ise Trump Yönetimi'nin yoksul göçmenlerin yeşilkart almasını zorlaştıran yeni uygulamasıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Amerika'da kalmak isteyen ancak mali kaynaklardan yoksun olan yasal göçmenleri hedef alan Trump Yönetimi, bu göçmenlerin devlete ve vergi mükelleflerine yük olmasını engellemeyi amaçlıyor. Yeni uygulama, Amerika'ya her yıl yasal yollardan giriş yapan ve kalıcı ikamet ve çalışma izni almak için yeşilkart başvurusunda bulunanları kapsıyor. Trump Yönetimi, Ekim ayından itibaren, göçmenlerin statüsüyle ilgili kararını, bu göçmenlerin geçimlerini sağlamaya yetecek kaynakları olup olmadığını kriterini baz alarak verecek. Hükümetin sağladığı gıda karnesi, sağlık hizmeti ya da barınma yardımına bağımlı olduğu saptanan göçmenler, kalıcı yasal statüden yani yeşilkarttan yararlanamayacak. Kamu yardım desteğine muhtaç olmadığı belirlenen varlıklı göçmenlerse yeşilkart hakkına çok daha rahat şekilde elde edecek. Yetkililer, yeni uygulamanın zaten yeşilkart sahibi olanları, bazı ordu mensuplarını, mülteci ve sığınmacıları, hamile kadın ve çocukları etkilemeyeceğini söylüyor. Ancak göçmenlik hakları savunucuları, bu uygulamaya tabi tutulmayacak bazı göçmenlerin de resmi otoriteden korkacakları için hakları olmasına rağmen ihtiyaçları olan sosyal yardım programlarından vazgeçebileceği uyarısında bulunuyor.