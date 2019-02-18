HABER

13. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Başkentli kitapseverlere 13. kez kapılarını açan fuarı, üç günde 120 bin kişi ziyaret etti - Hafta başı olmasına rağmen öğrencilerin ilgi gösterdiği fuar alanının giriş ve çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı

Başkentli okurlara 13. kez kapılarını aralayan Ankara Kitap Fuarı, üç günde 120 bin kişiyi ağırladı.

ATO Congresium'da 15 Şubat'ta başlayan fuara, başkentli kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Hafta başı olmasına rağmen öğrencilerin ilgi gösterdiği fuar alanının giriş ve çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Çocuk kitaplarına ilginin yoğun olduğu standlarda bazı öğrenciler, indirim avantajlarından yararlandı. Bazı yazarlar da kitaplarını imzaladı.

Kitap alışverişi yapan birçok öğrenci, fuar alanındaki kafe ve restoranlarda yoğunluğa neden oldu. Bazı öğrenciler de dinlenmek için yürüyen merdivenlerde oturmayı tercih etti.

Fuar alanının dışındaki seyyar satıcılar ise kitapseverlere simit, meşrubat ve çiçek sattı.

- Fuar 24 Şubat'a kadar açık

Eylül Fuarcılık Proje Koordinatörü Metin Karausta, gazetecilere açıklamasında, en önemli kültür organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karausta, fuarı 3 günde yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ankaralı okuyucuların, edebiyat kitaplarına daha çok ilgi gösterdiğini kaydeden Karausta, üniversite öğrencilerinin, doğu ve batı klasikleri başta olmak üzere roman ve hikaye kitaplarını tercih ettiğini vurguladı.

Fuarı ziyaret eden öğrencilerden Murat Bayraktar, tarih ve piyes kitapları okuduğunu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserini satın aldığını söyledi.

Lise öğrencisi Işıl Aybar ise genellikle deneme kitaplarıyla ilgilendiğini anlattı.

Ortaokul öğrencisi Özge Sena Tefon da test kitaplarını pahalı bulduğunu, diğer kitapların fiyatlarının uygun olduğunu dile getirdi.

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 300'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de yer alıyor.

Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olan fuar, 24 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık kalacak.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Kosova’nın Bağımsızlığına görkemli kutlamaKosova’nın Bağımsızlığına görkemli kutlama
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendiBeyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13. Ankara Kitap Fuarı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.