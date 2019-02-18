13. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi sürüyor

Özellikle öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karausta, fuarı 3 günde yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Fuar alanının dışındaki seyyar satıcılar ise kitapseverlere simit, meşrubat ve çiçek sattı.

Kitap alışverişi yapan birçok öğrenci, fuar alanındaki kafe ve restoranlarda yoğunluğa neden oldu. Bazı öğrenciler de dinlenmek için yürüyen merdivenlerde oturmayı tercih etti.

Hafta başı olmasına rağmen öğrencilerin ilgi gösterdiği fuar alanının giriş ve çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Çocuk kitaplarına ilginin yoğun olduğu standlarda bazı öğrenciler, indirim avantajlarından yararlandı. Bazı yazarlar da kitaplarını imzaladı.

Başkentli okurlara 13. kez kapılarını aralayan Ankara Kitap Fuarı, üç günde 120 bin kişiyi ağırladı.

Ankaralı okuyucuların, edebiyat kitaplarına daha çok ilgi gösterdiğini kaydeden Karausta, üniversite öğrencilerinin, doğu ve batı klasikleri başta olmak üzere roman ve hikaye kitaplarını tercih ettiğini vurguladı.

Fuarı ziyaret eden öğrencilerden Murat Bayraktar, tarih ve piyes kitapları okuduğunu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserini satın aldığını söyledi.

Lise öğrencisi Işıl Aybar ise genellikle deneme kitaplarıyla ilgilendiğini anlattı.

Ortaokul öğrencisi Özge Sena Tefon da test kitaplarını pahalı bulduğunu, diğer kitapların fiyatlarının uygun olduğunu dile getirdi.

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 300'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de yer alıyor.

Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olan fuar, 24 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık kalacak.

